 

Госдума приняла закон о повышении размера пособий по временной нетрудоспособности

31.03.2020, 14:09, Разное

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в РФ повышается размер пособий, выплачиваемых гражданам в связи с временной нетрудоспособностью. Таким образом выплаты должны повыситься до уровня официально установленной в стране минимальной заработной платы.
В минувшую среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавируса COVID-19 в стране и мире. Глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, а также выступил с инициативой об увеличении пособия по временной нетрудоспособности из-за травм или заболеваний. Данный законопроект впоследствии был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Документ предусматривает выплату пособия в соответствии с МРОТ, если сумма первого ниже установленной в стране минимальной заработной платы, информирует интернет-портал «Слово и Дело».

На текущий момент утверждённый в РФ размер минимальной оплаты труда составляет 12,13 тыс. рублей. К этой сумме будет приравниваться и пособие по нетрудоспособности. Принятый депутатами Госдумы закон будет действовать до конца 2020 года, пишет «ПолитЭксперт».



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