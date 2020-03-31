 

Лукашенко и Пашинян сочли завышенными цены на российский газ

31.03.2020, 14:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян обсудили цены на российские углеводороды, заявив, что цены на природный газ завышены, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Утверждается, что цены на российский природный газ не соответствуют мировому уровне, передает ТАСС.

«Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», – информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко и Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в непростых условиях. Они обсудили серьезные проблемы и сложности.

На прошлой неделе белорусский премьер Сергей Румас заявил, что российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. Перед этим РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.



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