Лукашенко и Пашинян сочли завышенными цены на российский газ

31.03.2020, 14:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян обсудили цены на российские углеводороды, заявив, что цены на природный газ завышены, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Утверждается, что цены на российский природный газ не соответствуют мировому уровне, передает ТАСС.

«Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», – информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко и Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в непростых условиях. Они обсудили серьезные проблемы и сложности.

На прошлой неделе белорусский премьер Сергей Румас заявил, что российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. Перед этим РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.