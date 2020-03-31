 

БДК «Петр Моргунов» вернулся на «Янтарь» для технических работ

31.03.2020, 14:08, Новости дня

Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» прервал заводские ходовые испытания и вернулся на предприятие-изготовитель для выполнения доводочных работ, сообщил представитель ПСЗ Сергей Михайлов.

«Накануне «Петр Моргунов» совершил переход из Балтийска на ПСЗ», – передает ТАСС слова Михайлова.

Он напомнил, что корабль проходит заводские ходовые испытания в полигонах Балтийского флота.

«После выполнения доводочных работ испытания будут продолжены», – сказал представитель ПСЗ.

Как ранее сообщил Михайлов, передача корабля ВМФ России запланирована на конец мая.



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