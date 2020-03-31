“Девушки, не надо мне писать”. Емельяненко-младший нашел себе невесту

31.03.2020, 14:01, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к девушкам с просьбой не писать ему, так как он нашел себе невесту. Ранее спортсмен опубликовал пост, в котором объявил о том, что находится в поисках второй половинки.

"Девушки, милые дамы! Не думал, что я такой востребованный гражданин в вашем обществе, – сообщил Емельяненко-младший. – Все, хватит мне писать в директ, я нашел себе невесту. Спасибо вам большое за отклик, всех благ вам земных и благодати. Будьте счастливы и любимы!", – подытожил спортсмен.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 31 Мар 2020 в 12:28 PDT

Четыре дня назад Александр опубликовал пост, в котором написал: "Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце ни кем не занято". Ранее боец смешанных единоборств уже был женат. От первой супруги у него есть дочь.

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Я в поисках невесты для создания семьи! Моё сердце ни кем не занято! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 27 Мар 2020 в 2:49 PDT

В пятницу, 3 апреля, Емельяненко в рамках турнира ACA 107 в Москве должен был провести бой против соотечественника Магомеда Исмаилова, однако из-за распространения коронавируса COVID-19 поединок был перенесен на 24 июля.

На счету Александра 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.