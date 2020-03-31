5 лет жизни в больнице: судьбой девочки-затворницы займется опека

31.03.2020, 14:01, Новости дня

В Мосгорсуде сегодня решали судьбу пятилетней девочки, которая с рождения живет в частной клинике. Родители все это время утверждали, что дочь смертельно больна и отказывались забрать ее из больницы. Больше месяца назад их ограничили в правах, ребенка должны были передать органам опеки. Но мать попыталась оспорить это решение.

Из-за коронавируса Мосгорсуд сейчас рассматривает только срочные дела. И вопрос, что будет с пятилетней Сашей, которая с рождения живет больнице, и кто, наконец, заберет ее оттуда, здесь просчитали именно таким.

На повестке дня апелляционная жалоба мамы девочки Татьяны Максимовой. В феврале суд ограничил ее в правах, ребенка должны были забрать органы опеки. Но родители это решение опротестовали. В итоге малышка по-прежнему живет в клинике с няней. Ни мама, ни папа к ней не приходят.

Саша родилась недоношенной на 25-й неделе. Неонатологи известного перинатального центра малышку выходили. Но родители забирать домой ее не стали и нескольких лет платили больше миллиона в месяц, чтобы ребенок жил в клинике. Мать девочки уверена, что дочка больна и не выживет без круглосуточного надзора врачей. Это при том, что медики со всех сторон Сашу обследовали и выдали заключение, что она абсолютно здорова — ну разве что очки носит. В больнице малышку ничем не лечат, только кормят. Медики просят родителей забрать ребенка.

Татьяна Максимова и ее супруг Юрий Зинкин люди очень обеспеченные, но вот места в своей квартире для дочки не нашли. Родственникам общаться с ребенком они тоже не разрешают.

"Я с удовольствием взяла бы эту Сашеньку. Но меня предупредили: никаких шагов не делать, неважно, какими методами. Если я возьму эту девочку, мы возьмем с мужем ее, я не гарантирую, что сюда не заявится Таня и не устроит здесь такой скандал!" — говорит Валентина, бабушка Саши.

Врачи обратились в органы опеки, которые уже ищут для Саши дом, чтобы девочка жила с приемными родителями или с родственниками. Ни мама, ни папа на заседаниях суда ни разу не появились. Их представители объясняли, что один занят, вторая нездорова, показывали больничные. Это заседание не стало исключением, вместо родителей пришли адвокаты.

Как стало известно позднее, Мосгорсуд признал законным передачу девочки органам опеки. Ранее Пресненский суд столицы ограничил родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина в правах, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода​​​. Апелляцию Максимовой на это решение Мосгорсуд отклонил, передает РИА Новости.

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"Вести-Москва"