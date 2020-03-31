 

В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

31.03.2020, 13:54, Новости дня

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс предупредила, что пандемия может привести к гибели до 200 тысяч американцев даже при оптимистичном сценарии. Ее заявление еще больше разрушило надежды на то, что страна сможет быстро восстановиться от глобального кризиса в сфере здравоохранения.

В то время как количество летальных исходов от COVID-19 превысило 37 тысяч, а в США достигло 3 тысяч, федеральные чиновники и власти штатов выступают с мрачными предупреждениями, что ситуация сначала ухудшится и лишь потом начнет улучшаться.

Биркс заявила NBC News, что в США от коронавируса могут умереть 200 тысяч человек, «даже если мы все сделаем вместе хорошо, почти идеально».

США продолжают лидировать по числу подтвержденных случаев заболевания. По состоянию на понедельник, их было более 160 тысяч.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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