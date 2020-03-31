 

Сеть универмагов Macy’s увольняет большинство работников из-за коронавируса

31.03.2020, 13:54, Новости дня

Сеть универмагов Macy’s увольняет большую часть из 125 тысяч своих работников из-за продолжающейся пандемии коронавируса, которая обрушила продажи и вынудила ее закрывать магазины.

Компания заявила, что пандемия легла «тяжким грузом» на ее бизнес.

Macy’s, которой также принадлежат сети Bloomingdale’s и Bluemercury, ранее в этом месяце закрыла все 775 ее магазинов в США.

Это было сделано, чтобы замедлить распространение вируса в местах массового скопления людей, а также из-за принятых в некоторых штатах законов, обязавших закрыться предприятия, которые не оказывают услуги первостепенной важности, включая розничную торговлю.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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