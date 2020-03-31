Минфин выделит деньги не имеющим возможности вернуться домой россиянам

31.03.2020, 13:53, Новости дня

Минфину необходимо до 30 марта выделить МИД деньги для поддержки россиян за рубежом, которые не имеют возможности вернуться домой, говорится в поручении правительства.

«Минфину обеспечить выделение МИДу бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в РФ, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания. Срок – 30 марта 2020 года», – говорится в поручении, передает РИА «Новости».

Напомним, с 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. 30 марта РФ официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа. По данным министерства транспорта, за последние 10 дней в Россию вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.