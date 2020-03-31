 

Минфин выделит деньги не имеющим возможности вернуться домой россиянам

31.03.2020, 13:53, Новости дня

Минфину необходимо до 30 марта выделить МИД деньги для поддержки россиян за рубежом, которые не имеют возможности вернуться домой, говорится в поручении правительства.

«Минфину обеспечить выделение МИДу бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в РФ, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания. Срок – 30 марта 2020 года», – говорится в поручении, передает РИА «Новости». 

Напомним, с 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. 30 марта РФ официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа. По данным министерства транспорта, за последние 10 дней в Россию вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Агенты ФБР арестовали лже-изобретателя лекарства от коронавируса

11.03 / Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

14.02 / Гетманцев: Чтобы в стране платились налоги, необходим и пряник, и кнут

15.03 / Эксперт: Поправки в Конституцию отладят механизм трехстороннего социального партнерства

13.02 / Госдума одобрила вывод бизнеса из-под статьи УК о преступном сообществе

24.03 / Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

18.02 / Мининфраструктуры Украины предлагает отменить НДС для внутренних авиарейсов, чтобы удешевить билеты

13.02 / Компания Essential Products прекратила существование

05.02 / Дело об угрозах президенту Украины. Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

28.02 / Huawei построит окно в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска