Игорь Николаев показал в каких условиях он лежит в Коммунарке

31.03.2020, 13:53, Разное

Известный певец и композитор Игорь Николаев показал палату, в которой лежит в Коммунарке. Здесь он проходит лечение с диагнозом пневмония.

Игоря Николаева госпитализировали в клинику в Коммунарке, потому что у него подозревали коронавирус, который не подтвердили тесты. Сейчас же он продолжает лечение пневмонии. Для своих поклонников он решил показать видео палаты. На момент съемок погода за окном испортилась, а певец отметил, что она как раз соответствует его настроению. Он также прочел стих Станислава Куняева “Живем мы недолго”. Николаев призвал всех помнить о любви и дружбе, а также прощении друг друга.

Как известно, он попал в больницу после того, как неделю пробыл дома с высокой температурой. Так как он контактировал со Львом Лещенко, у которого COVID-19 подтвердился, то обратился к медикам. После этого его госпитализировали с воспалением легких. Его жена, Юлия Проскурякова, уже сообщала, что супруг чувствует себя хорошо и его температура опустилась до нормальной. Он идет на поправку.

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