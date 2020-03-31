 

«Бог шельму метит»: Разин оскорбительно высказался в адрес Леры Кудрявцевой

31.03.2020, 13:53, Разное

Продюссер Андрей Разин опубликовал оскорбительное высказывание в адрес Леры Кудрявцевой. В ответ на жалобы телеведущей по поводу плохого самочувствия он написал, что «Бог шельму метит».
Разместив в своем Instagram-аккаунте двойные фото себя и Кудрявцевой в молодости и зрелом возрасте с намеком на давнее знакомство или затянувшуюся вражду, он снабдил пост целым перечнем упреков, адресованных телезвезде. Поводом стало тревожное сообщение ведущей о состоянии своего здоровья. Естественная реакция человека, обеспокоенного сложившимися обстоятельствами и угрозой инфицирования коронавирусом, вызвала неожиданно бестактные обвинения. Кстати, многие присутствующие на праздновании дня рождения Аллы Крутой открыто высказались о своих переживаниях. Например, Олег Газманов подверг себя «жесточайшему карантину» и полностью изолировался от семьи.

Участники мероприятия теперь наказаны переживаниями, а самым страшным судьей для человека считается он сам. Уроком же для всех будет необходимость соблюдать меры безопасности во имя здоровья и жизни.



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