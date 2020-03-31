 

Ретейлеры заявили о невозможности перевода продуктовых сетей на безнал

31.03.2020, 13:53, Новости дня

Большинство торговых компаний не могут себе позволить принимать оплату исключительно бесконтактно, так как обслуживают разные слои и группы населения, сообщил газете ВЗГЛЯД глава Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие торговые сети России) Сергей Беляков.

Из-за ситуации с китайским коронавирусом крупные онлайн-магазины хотят отказаться от приема наличных денег и оставить только безналичный расчет за товары. При этом в пунктах выдачи, где можно будет забрать свой заказ, нельзя будет платить как наличными, так и картой. Оплату планируется принимать только через приложение.

«Мы точно не собираемся вводить подобные ограничения. Компании, которые это вводят, имеют технические возможности и специфическую аудиторию. Обычный ретейл, который работает с широкими слоями и группами населения, должен обслуживать всех, поэтому очевидно, что необходимо использовать все механизмы приема оплаты», – говорит Беляков.

Такие меры абсолютно невозможны для большинства торговых компаний, особенно продуктовых ретейлов, объясняет глава АКОРТ. Дело в том, что не у всех россиян есть смартфоны, особенно у лиц старшего возраста, а это на сегодняшний день единственный способ бесконтактной оплаты.

Из-за нового коронавируса в некоторых сервисах доставки еды появилась функция «бесконтактная доставка». Она отличается от обычной тем, что курьер оставляет портфель с заказом у двери, отходит от него минимум на три метра и звонит по телефону клиенту. После того, как заказчик все заберет, курьер поднимает сумку для еды и уходит.



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