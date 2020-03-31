 

Генпрокуратура потребовала удалить сообщение с призывом «ликвидировать» больных коронавирусом

31.03.2020, 13:48, Новости дня

Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к сообщению в соцсети «ВКонтакте», где содержится призыв ликвидировать больных коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на странице одного из пензенских пабликов пользователь написал, что носителей COVID-2019 нужно «немедленно ликвидировать и закрыть область въезд и выезд запретить».

Согласно исследованию специалиста ЭКЦ УМВД РФ по Пензенской области, в комментарии имеются высказывания побудительного характера, призывающие к враждебным действиям по отношению к группе лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, передает РИА «Новости».

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к вышеуказанной информации, а в случае переноса аналогичного материала на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Кроме того, прокуратура Пензенской области направила материалы проверки в местное УФСБ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Трамп назвал Сандерса главным претендентом на выдвижение в президенты от демократов

06.03 / Главная святыня ислама в Мекке закрыта на санобработку

23.02 / За сутки коронавирусом вне Китая заразились более 200 человек

22.02 / Россия упрекнула дипломатов США в использовании методов бульварных журналистов

11.03 / Названы категории граждан, на которых не распространяется карантин по коронавирусу в Москве

19.02 / Переодетые в гаишников бандиты вынесли из дома отставного полковника 5 млн рублей

22.03 / Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

11.02 / Киев заявил о желании Зеленского и Москвы увидеть мир в Донбассе

28.02 / Крупнейшую конференцию Facebook отменили из-за коронавируса

21.03 / В Финляндии, Литве, Израиле и ряде других стран зафиксированы первые смерти от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска