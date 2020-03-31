Компания Land Rover откажется от дизельного V8
31.03.2020, 13:45, Новости дня
Британский автомобильный гигант Land Rover объявил о решении отказаться от дальнейшего выхода автомобилей с мотором V8.
Таким образом, в дальнейшем поступят в продажу автомобили, которые имеют гибридную силовую установку. Кроме того, покупатели также смогут приобрести модели с 3-литровым агрегатом и старте-генератором с суммарной мощностью около 300 л.с. Также известно, что новая модель отличается возможностью покупки более производительной модификации на 350 л.с. мощности.
Вместе с тем прежний 4,4-литровый дизельный двигатель до настоящего времени выпускался в Мексике, где работа на ним активно велась в течение последних десяти лет. Уже до конца 2020 года силовой агрегат будет полностью снят с производства в пользу экологичных альтернатив.
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