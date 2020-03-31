Новый Honda Jazz получит аналоговые элементы управления

31.03.2020, 13:45, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые детали о предстоящей новинке кроссовера Honda Jazz.

В частности, большинство крупных брендов активно внедряют сенсорное управление для основных опций, а также возможность синхронизации со смартфонами. Однако Honda выбрали абсолютно противоположный сценарий, тем самым применяя аналоговые системы управления блоком управления климатической системой и другими функциями.

По мнению представителей компании Honda, сенсорное управление приводит к тому, что водителям приходится существенно больше отвлекаться на те задачи, которые можно намного удобнее решить физическим регулятором или соответствующей кнопкой на передней консоли. Именно в таком исполнении и будет предложен обновленный кроссовер Honda Jazz.