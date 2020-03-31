При чихании микробы могут разлетаться дальше, чем считалось

31.03.2020, 13:45, Новости дня

Для борьбы с текущей пандемией COVID-19 важно хорошо понимать, насколько эффективны различные пути распространения инфекции. Один из актуальных вопросов – как далеко разлетаются капли, которые содержат вирусы, при чихании и кашле.

Новое исследование роли чихания в распространении инфекции было проведено американским физиком Лидией Буруибой (Lydia Bourouiba) из Массачусетского технологического института и опубликовано в JAMA.

Чтобы оценить, как далеко разлетается взвесь из капель и воздуха при чихании, автор использовала камеру, которая может делать 2 тысячи кадров в секунду. Оказалось, что воздушно-капельное облако может распространяться на 7-8 метров от чихнувшего человека. Вопреки предыдущим теориям, на большое расстояние могут улетать не только мелкие, но и крупные капли.

Издание N+1 пишет, что в одном из предыдущих исследований Лидия Буруиба показала, что разлет капель при кашле гораздо меньше, чем при чихании, и составляет около 2,5 метров. Кашель – гораздо более частный симптом COVID-19, чем чихание.

Точнее сказать, как влияют на распространение нового коронавируса кашель и чихание, должны помочь эксперименты с участием больных COVID-19. Согласно текущим рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы снизить риск заражения, от больного нужно находиться на расстоянии не менее 1 метра. Американские CDC предлагают держать дистанцию в 2 метра.