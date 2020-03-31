Скандалы: Семейный хозяйственник

31.03.2020, 13:42, Разное

Как возможный будущий лидер «Единой России» Алексей Гордеев бизнес родных лоббировал

Алексей Гордеев долгие годы курировал сельское хозяйство вопреки явному конфликту интересов. Но вряд ли это способно помешать его политической карьере: на фоне других людей во власти он выглядит даже выигрышно, говорят эксперты. Пост министра сельского хозяйства Алексей Гордеев занимал первое десятилетие президентства Владимира Путина. Потом возглавлял Воронежскую область, работал полпредом в ЦФО. Вернулся в правительство в 2018 году уже на позицию вице-премьера. Курировал агропромышленный комплекс. После отставки кабинета Дмитрия Медведева получил мандат депутата Госдумы и стал вице-спикером.

«Новый рулевой» нюхал навоз

Именно Гордеева издание «Медуза» называет в качестве вероятного лидера обновленной «Единой России». Он должен стать самым заметным из трех сопредседателей партии.

– В принципе это не самый плохой вариант. Гордеев достаточно респектабелен и считается сильным специалистом в области сельского хозяйства с неплохой историей успеха. Плюс у него есть солидный губернаторский опыт. В совокупности это дает возможность презентовать его как «он не политик, он профессионал». И «он работал на земле, нюхал навоз и знает реальную жизнь в глубинке». Людям такие типажи нравятся, – сказал «Собеседнику» политолог Аббас Галлямов.

Политконсультант Андрей Криворотько отмечает, что у Гордеева нет негативного шлейфа в общественном мнении.

– К сожалению, по нашим временам этого уже достаточно для того, чтобы претендовать на лидерство в партии. Хотелось бы отбирать руководителей по их профессиональным качествам, опыту, знаниям, а не только по фактору наличия или отсутствия скандалов за спиной.

Впрочем, основания для критики могут найтись у оппозиции и в отношении Гордеева. Ведь он имеет личные интересы в сельском хозяйстве, которое долгие годы регулировал. А члены его семьи благодаря этому стали миллионерами.

Потомственный фермер

Алексей Гордеев с самого начала поддерживал введенные Россией продовольственные санкции. «Мы готовы заместить импортное продовольствие. При этом мы понимаем, что российская продукция более качественная, выращенная в понятно каких условиях. За счет этого мы поднимем экономику села», – заявлял он.

Поднялась ли за последние годы экономика села – вопрос спорный. Зато совершенно точно от запрета на ввоз мяса и других продуктов выиграли близкие лично к Гордееву люди.

Сын вице-спикера Госдумы Никита Гордеев – учредитель ООО «Альта Дженетикс Раша». Компания занимается поставками из США, Канады и Нидерландов замороженной спермы племенных быков-производителей. Годовая выручка – 580 млн руб.

Кроме того, Гордеев-младший владеет ООО «Сады Подмосковья», сдающим в аренду земельные участки в Котельниках. Через цепочку юрлиц он также контролирует сельхозпредприятие «Бельки» в Рязанской области – на малой родине отца. Тут все, как полагается: у фирмы есть склады удобрений, телятники, картофелехранилище, баня, столовая, лесоцех.

В Рязанской же области Никита Гордеев избирался в региональный парламент. От «Единой России», разумеется. В своей декларации он указывал квартиру площадью 96,8 кв. м. По сведениям «Собеседника», она расположена в столичном ЖК «Камелот» рядом с метро «Фрунзенская». Интересно, что эту жилплощадь стоимостью около 58 млн руб. он получил в дар от некой Валентины Сафроновой. Одновременно ей же он подарил квартиру (181,8 кв. м) в элитном ЖК «Три тополя на Плющихе». И стоит она существенно дороже – более 200 млн руб.

«Три тополя на Плющихе»

Владельцем недвижимости в «Трех тополях» Никита Гордеев пробыл всего месяц. До этого же она была записана на Арину Гордееву – вероятно, супругу. Как установил «Собеседник», до замужества она носила фамилию Бекасова и с отличием закончила юрфак МГУ. Сейчас преподает на кафедре частного и гражданского права МГИМО. И на нее тоже, как несложно догадаться, записан сельхозбизнес: занимающееся оптовой торговлей зерном ООО «Манго Трейд».

Гордеев-младший, следует из раскрываемого списка аффилированных лиц, владеет 61,58% акций производственно-технического объединения «Агропромсервис». Еще 24,51% АО принадлежит Варваре Масловой. «Собеседник» выяснил, что это сменившая фамилию старшая сестра Никиты.

О том, что дочь Алексея Гордеева связана брачными узами с воронежским агробароном Владимиром Масловым, несколько раз писали местные СМИ.

Однако «Собеседник» предполагает, что это не так: два сына Варвары носят отчество Сергеевич. Это, впрочем, не исключает того, что между семьей Гордеевых и владельцем группы компаний «Агроэко» есть другая родственная связь. Тем более бизнес Маслова с миллиардными прибылями и миллионными госконтрактами подозрительно пользовался как общим покровительством властей, так и лично Гордеева во время его губернаторства.

Дочь Гордеева, установил «Собеседник», ездит на Mercedes-Benz и живет в доме Управделами президента (ул. Трехгорный Вал, д. 12, стр. 2). Стоимость ее полученной в дар от брата квартиры площадью 135,9 кв. м – более 60 млн руб. Варвара числится доцентом кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ. Начинала же карьеру, как нам удалось узнать, она в адвокатском бюро и Федеральной налоговой службе.

Жена Алексея Гордеева тоже задействована в агробизнесе. Принадлежащая ей фирма так и называется – ООО «Агробизнес». Также Татьяна Гордеева владела недавно ликвидированным предприятием «Агропласт», выпускавшим упаковку для пищевых продуктов.

То, что семья куратора сельского хозяйства сама является бенефициаром крупного сельхозбизнеса, теоретически должно ставить любого политика в щекотливое положение. От обвинений в лоббировании собственных интересов тут уйти сложно. Однако по российским меркам это прегрешение преступлением почти и не выглядит.

Выдвиженца Гордеева обвиняют в коррупции

СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра столицы региона Алексея Антиликаторова. Отвечавшего за реформу уличной торговли чиновника подозревают в получении 1,5 млн руб. от бывшего директора Юго-Западного рынка. Деньги были «благодарностью» за выделение земельных участков под ярмарки.

Попавшийся на взятке экс-заместитель главы города обязан своей политической карьерой Алексею Гордееву. Антиликаторов был «дублером» губернатора в молодежном правительстве Воронежской области, после чего начал получать уже «взрослые» посты в органах власти.

А что ещё?

Никите Гордееву принадлежат участок и дом в коттеджном поселке «Ландшафт» на Рублевке. По оценке «Проекта», стоимость одной только земли (44 сотки) здесь – 338 млн руб.

Сергей Ежов