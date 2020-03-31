Скандалы: Сжечь миллиарды

31.03.2020, 13:42, Разное

«Газпром» строит себе заправки за счёт бюджета

Пока нефть во всём мире дешевеет, бензин в России дорожает. Этим уже никого не удивишь. Автовладельцы в очередной раз задумались: не стоит ли перейти на газ? Задумка вполне здравая – во многих странах с дорогим бензином автомобили ездят на газе. А в России мало того, что имеются огромные запасы этого топлива, есть ещё и мощный игрок в лице «Газпрома», способный наладить всю необходимую инфраструктуру. Увы, Алексею Миллеру, похоже, не интересно зарабатывать на продаже газа автовладельцам. Зато нравится получать под это деньги из бюджета.

В России до сих пор не создана инфраструктура для розничного рынка газа. Ответственность за это, несомненно, лежит на предприятиях «Газпрома». Они собраны в вертикально-интегрированный холдинг, который должен, по идее, отладить всю цепочку – от месторождения до газовой конфорки или топливного бака. По рыночной логике, газпромовские менеджеры должны стучаться в каждый дом, уговаривая подключиться к трубе. Но это картинка из другой реальности: монополисты ведут себя иначе. А правительство тем временем пытается подлатать дыры в инфраструктуре за бюджетный счёт. Но делает это так неуклюже, что миллиарды сгорают синим пламенем, не оставив и следа.

На газ – по указу

Ещё в 2018 году в стране была принята государственная программа «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива». На это благое дело власти запланировали потратить из казны 160 с хвостиком миллиардов. Для сравнения: это, например, в 8 раз больше годового бюджета Воронежа. Ещё когда программа только разрабатывалась, говорилось о том, что государство скорее всего будет субсидировать переоборудование автомобилей под использование газа. Если не напрямую, то хотя бы через транспортный налог. И действительно, в шести регионах ввели соответствующие льготы. Но единой политики здесь нет. В Москве, например, владельцы автомобилей на газе платят налог наравне со всеми, в то время как от него освобождены электромобили.

Что же касается предусмотренных программой миллиардов из федерального бюджета, то достались они не домохозяйствам или малому бизнесу, а монополистам. На что же они пошли? Сказать сложно, по крайней мере конкретные результаты увидеть не получается. Так, в 2016 году в России было примерно 3,5 тыс. газовых автозаправок. Примерно 3195 из них использовала сжиженный углеводородный газ (СУГ). Это продукт, который получают из попутного газа, извлекаемого при добыче нефти, и поставщиками его являются различные нефтяные компании и небольшие переработчики, а сами заправки, как правило, принадлежат региональным сетям. На природном же газе четыре года назад работало не более 350 станций. Подавляющее большинство из них завязано на инфраструктуру «Газпрома», а часть непосредственно входила в холдинг «национального достояния». В разрезе регионов покрытие было ничтожным – две-три-пять станций на субъект. При этом менеджеры «Газпрома» жаловались, что их станции работают примерно на 30% мощности. Странное заявление. Естественно, что автовладельцы не хотят переводить машины на газ: зачем создавать самому себе лишнюю головную боль, зная, что заправиться можно только на трёх заправках? Потому, казалось бы, логичным решением стало бы развитие сети заправок. Более того, в подобной ситуации вполне можно было бы взять на себя бесплатную установку газового оборудования. Почему нет? Если человек перевёл своё авто на газ, всё – теперь он является постоянным клиентом. А затраты на установку потом вполне можно отбить через тарифы на топливо. И не надо говорить, что народ этого не поймёт. В той же Италии чуть ли не половина всего транспорта ездит на газе.

Где заправки?

Но нет – монополист так не привык. «Газпрому» больше нравится, чтобы это к нему выстраивались в очередь просители. В итоге правительству ничего не оставалось делать, кроме как решать проблему за бюджетный счёт, привлекая региональные власти. По плану количество компрессионных заправок (они непосредственно подключаются к газопроводам) к 2022 году должно увеличиться в 3,5 раза. В связи с этим «Газпром» подписал несколько соглашений с губернаторами – региональные власти пообещали переводить на природный газ весь подведомственный им транспорт и способствовать строительству газпромовских заправок. На всё это ушло уже 23 млрд рублей, однако количество АЗС на природном газе, по данным Росстата, за два с половиной года только сократилось. Тем временем станций на нефтяном газе, которые в госпрограмме поддержки не участвуют, наоборот, стало немного больше. При этом деньги будут выделяться и дальше.

Правительство пытается подлатать дыры в инфраструктуре за бюджетный счёт. Но делает это так неуклюже, что миллиарды сгорают синим пламенем, не оставив и следа

В рамках государственной программы «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива» по направлению автотранспорта до 2022 года ещё предстоит освоить 57 миллиардов. А 20 марта новое правительство утвердило ещё одну подпрограмму с похожим названием – «Развитие рынка газомоторного топлива» – с бюджетом 19,29 млрд рублей до 2024 года. Таким образом, можно констатировать: государство тратит огромные деньги на то, чтобы расширить сбыт природного газа для «Газпрома». Для этого через колено ломается розничный рынок газового топлива, банкротятся частные станции, а на их месте создаётся монополия. Транспортным предприятиям навязываются не всегда эффективные логистические схемы. Вот только результата от всех этих затрат не видно.

Кстати

Перевести на газ можно не только автомобили, но также тепловозы и корабли, что тоже даст значительную экономию. В случае с железными дорогами правительство поможет сразу двум монополиям. Для внедрения локомотивов на газомоторном топливе программа предусматривает потратить 41 млрд рублей, 8,5 из них – в этом году. Работы тут действительно много. Примерно половина железных дорог в России не электрифицирована, отчего на них приходится использовать тепловозы, работающие на специальной солярке. Их в парке РЖД около 10 тыс. штук, причём три с половиной сотни новых было закуплено только в прошлом году. При этом у РЖД есть собственная «газовая» программа, запущенная ещё в 2005 году. Однако за всё это время по заказу компании было изготовлено всего два магистральных газотурбовоза и один маневровый газотепловоз.

К 2023 году намечено увеличить количество газовых локомотивов аж до 22 штук. Согласно новому тексту документа парк тягового подвижного состава на газовом топливе к 2020 году будет доведён до 12 единиц. А также будет построено три заправочных станции (договор с «Газпромом» на поставку топлива уже подписан). Доля газотурбовозов среди локомотивов останется низкой, но статистика покажет их кратный рост. Готово государство тратиться и на «газификацию» кораблей. Сейчас в мировом масштабе не более 1% судов используют в качестве топлива СПГ. Но с начала года Международная морская организация в очередной раз повысила требования к содержанию серы в топливе, отчего многие компании-судовладельцы громко заявили о планах по переоборудованию судов. И тут как тут появляется Минтранс, готовый потратить 21 млрд, похоже, исключительно ради того, чтобы отчитаться: на газ переведено 14 морских и шесть речных судов (именно такие целевые показатели обозначены в программе, без учёта водоизмещения кораблей).

Иван Ромоданов