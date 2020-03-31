Без поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт – Шмыгаль

31.03.2020, 13:40, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире ICTV 30 марта, что без поддержки международных финансовых организаций в Украине возможен дефолт.

В этом году Украина должна выплатить $3,5 млрд по внешнему долгу и $5,5 млрд – по внутреннему, напомнил Шмыгаль.

“Учитывая вызовы, которые стоят перед нами в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь мы должны направлять деньги на защиту жизней и здоровья наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Поэтому без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в пропасть дефолта”, – сказал Шмыгаль.

Он назвал подобный сценарий “чрезвычайно страшным”.

“Мы не хотим его, не предполагаем такого развития событий и сделаем все возможное, чтобы страна оставалась стабильной финансово, имела экономическую стратегию выхода и преодоления последствий коронавирусной инфекции”, – заявил Шмыгаль.

Премьер сказал, что сейчас каждая страна “пытается саккумулировать побольше денег, чтобы, во-первых, пройти период пандемии, во-вторых, чтобы иметь достаточно средств для преодоления последствий”.

“Поэтому сегодня чрезвычайно важно работать со всеми донорами, не только с МВФ. Мы работаем также с Всемирным банком, Европейским союзом, Европейским банком реконструкции и развития и другими финансовыми учреждениями, которые могут поддержать Украину финансово. Сегодня, например, Европейский союз выделил 80 млн евро, а это более 2 млрд грн, на поддержку Украины в борьбе с коронавирусом”, – сказал Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 788 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 840 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.

Из-за ситуации в распространением коронавируса в Украине возможен экономический кризис, предупредил Шмыгаль в середине марта. По словам премьера, страна к нему подходит более подготовленной, чем в 2008 году.

Сейчас Украина ведет переговоры с МВФ о выделении кредита в рамках подписанной в конце 2019 года программы расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. В Фонде заявили, что принятие парламентом закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и открытие рынка земли “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.