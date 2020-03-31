 

В Киеве начали тестировать на коронавирус всех пациентов с воспалением легких – Кличко

31.03.2020, 13:40, Новости дня

В Киеве на коронавирус начали тестировать всех пациентов с воспалением легких. Об этом 31 марта на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом “воспаление легких”. Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания [COVID-19] является именно поражение легких”, – сообщил Кличко.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у пяти жителей Киева – четырех мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одной женщины – медицинского работника, ей 55 лет. 

“Один пациент находится в Александровской больнице, четыре остальных – дома на самолечении”, – рассказал Кличко.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве увеличилось до 107. 

С начала эпидемии в Киеве на коронавирус протестировали 1900 человек, 813 образцов уже проверили в лаборатории, остальные еще исследуются, сообщил мэр города. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 788 тыс., из них более 166 тыс. выздоровели, а 37 878 человек умерли.

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтвердилось 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 13 человек умерли, восемь – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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