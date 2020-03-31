 

Мнение: Здесь скидываются семье Навального на поездку в Италию! Не дадим парню пропустить отпуск!

31.03.2020, 13:35, Разное

Алое, есть сознательные граждане? Люди, это тот редкий случай, когда я готов ЛИЧНО САМ выделить денег, чтобы хватило не только дядьке Алексею, но и его жене, семье, друзьям, включая коллег по цеху с радио "Эхо Москвы". Чартер большой, там сколько в самолете? 100 человек будет? Шендерович, Альбац, чета Навальных, Собчак, все наши лучшие люди, и даже Яшин-мудак – зайдут!

Бл, как хочется проверить любовь россиян к нашим лучшим людям – ну, сдюжем, же, народ мой, сдюжем же, товарищи! Только отправить туда, где еще наши ребята в форме не работают! Кстати, можем и до Нью-Йорка оплатить! Ну, чтобы с гарантией!

Почему я уверен – они не полетят? Ну, вот как нам обустроить Россию и этих клоунов на один пароход собрать?

И скажут, скажут – что это я разжигаю атмосферу ненависти!

Сидите дома, бл! Все, кроме Навального – этому – ходить и лизать все, включая ободки унитаза!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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