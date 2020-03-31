В Общественной палате объяснили весенний призыв в армию на фоне коронавируса

31.03.2020, 13:30, Новости дня

Призыв в российскую армию не помешает карантинным мерам, наоборот, благодаря ему молодых людей проверят на коронавирусную инфекцию, а также обеспечат безопасным местом – продезинфицированными казармами, сообщила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по 15 июля текущего года. Его не стали переносить, несмотря на введенный режим самоизоляции в регионах России. При этом объясняется, что все новобранцы пройдут тест на коронавирус, а также обязательный двухнедельный карантин.

«В любом случае у нас развитие эпидемии имеет не такую интенсивность, как мы видели в Китае или сейчас видим в Италии. Это с одной стороны. С другой, мы видим достаточно жесткие меры, которые принимаются в регионах. И они вызваны не развитием эпидемии, а желанием, чтобы она не развивалась. И то, что новобранцы пройдут тесты, будут призваны и так далее – думаю, здесь нет никакого противоречия», – говорит Цунаева.

Она объясняет, что государство берет на себя ответственность за здоровье молодых людей. Благодаря призыву все они будут проверены на инфекцию, и переместятся в чистые, заранее продезинфицированные казармы.

«Режим самоизоляции действует не во всех городах России. Тем более сам призыв произойдет не в один день – это процедура, которая растягивается на несколько месяцев. За это время, думаю, те меры, которые приняты, уже дадут результат и будут сняты те ограничения, которые у нас сейчас есть», – объясняет Цунаева.

Ранее в Кремле сообщали, что изучают вопрос о возможном переносе весеннего призыва в российскую армию из-за сложившийся ситуации с новым коронавирусом.