Российский сценарий борьбы с коронавирусом сравнили с мировыми

31.03.2020, 13:30, Новости дня

Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией идет, скорее, по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

«Пока трудно сказать, вроде на Италию мы не похожи, больше на Китай на начальном этапе, когда он сдерживал заболеваемость, похожи на Японию, Корею», – передает РИА «Новости» слова Малеева.

Он уточнил, что пока в РФ более благоприятный сценарий по коронавирусной инфекции.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.