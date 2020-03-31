Краснодарский край закрыли на жесткий карантин

31.03.2020, 13:30, Разное

В Краснодарском крае введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Этот регион стал не первым, который закрыл свои границы.

На сегодняшний день число заболевших в РФ превышает 2200 человек, а половина регионов ввела самоизоляцию или жесткие карантийные меры. Так, в Краснодарском крае запрещено выходить на улицу и передвижение транзитного транспорта. Также в городах региона закрыты непродовольственные магазины, развлекательные центры, учебные и дошкольные заведения.