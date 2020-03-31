 

«Vы медленно погружаемся в хаос» – в США уже больше 160 тысяч заболевших коронавирусом

31.03.2020, 13:25, Новости дня

В США уже более 160 тыс. заболевших и более 3 тыс. умерших от коронавируса, пишет CNN. Многие американские работники здравоохранения, находящиеся на линии фронта в борьбе с COVID-19, чувствуют разочарование, говорится в статье. «Мы медленно погружаемся в хаос», — прокомментировал ситуацию неназванный врач из больницы в Майами.


Reuters

В США погибших от коронавируса уже больше 3 тыс. человек, пишет CNN со ссылкой на данные различных государственных здравоохранительных ведомств. Кроме того, по стране выявлено более 160 тыс. случаев заражения COVID-19.

Как отмечается в статье, с каждым днём поступает всё больше сообщений о летальных исходах. Так, в понедельник было зарегистрировано более 500 смертей от коронавируса — самый большой на настоящий момент суточный показатель в США.

Многие американские работники здравоохранения, находящиеся на линии фронта в борьбе с COVID-19, чувствуют разочарование. Более того, сотни из них сами заболели, а больницы столкнулись с жёсткой нехваткой защитных средств.

«Мы медленно погружаемся в хаос», — заявил неназванный врач-травматолог из больницы в Майами.

По словам доктора, коллеги, которые обычно полагаются на литературу, исследования и подготовку, теперь «действуют вслепую» без приборов и создают рекомендации с нуля. Когда же в травматологии врачи заканчивают лечение коронавирусных пациентов, то они идут в отделение интенсивной терапии, чтобы лечить больных там.

В нью-йоркской больнице сотрудники стирали и повторно использовали одноразовые защитные средства, рассказал доктор из отделения анестезиологии. Когда в больнице образовалась нехватка аппаратов ИВЛ, то вместо них начали использовать наркозные аппараты.

«Не хватает всего, — заявил доктор. — Серьёзно больных пациентов много, так что удовлетворить спрос невозможно».

Как отмечает CNN, не только пожилые люди получают серьёзные осложнения. В больницу с коронавирусом попадает всё больше молодых людей.



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