Рианна о новом альбоме, бизнесе и материнстве: “Через 10 лет у меня будет трое или четверо детей”

31.03.2020, 13:18, Разное

32-летняя барбадосская певица стала главной героиней нового, майского номера британской версии журнала Vogue. Рианна снялась сразу для двух обложек – в светлых и темных тонах, однако в обоих вариантах предстала в дюраге – головном уборе вроде банданы, символизирующем темнокожую культуру. Дюраг раньше носили рабы, но в XX веке его переняли в свой стиль как деталь манифеста против рабства и ущемления прав темнокожих спортсмены, рэп и хип-хоп исполнители, в том числе Рианна, 50 Cent, Jay-Z и даже Эминем. Кроме того, певица стала первой, кто снялся для модного глянца в подобном головном уборе.

Помимо негласного заявления на обложке, бизнесвумен, пожертвовавшая недавно 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, дала большое интервью, в котором рассказала о стереотипах в обществе, бизнесе, в том числе и в отношении своего бренда Fenty Beauty. Также она поделилась планами на будущее относительно музыки, моды и личной жизни. HELLO! выбрал самые яркие цитаты из беседы с артисткой.

О детях и семье

Я знаю, что захочу жить по-другому. И главным отличием новой жизни станут дети. Где и кем я вижу себя через десять лет? Я буду древней!.. Но у меня точно будут дети – трое или четверо.О новом музыкальном альбоме

Я не могу точно сказать, когда планирую выпустить его… Но я очень усердно работаю над новой музыкой. Не хочу, чтобы все мои альбомы походили друг на друга. Здесь нет правил, нет формата, нет ничего такого. Это просто хорошая музыка, и как только я почувствую правильный момент, я его выпущу.

О возможном создании альбома в стиле регги

О нет, это случится… Я чувствую, что у меня нет границ. Я уже сделала все – я создала множество хитов, я попробовала каждый жанр, и теперь я просто открыта всему новому. Я могу сделать все, что захочу.

Об успехе бренда Fenty Beauty

Я была в шоке, когда люди сказали: “О Боже, что заставило тебя сделать косметику для темнокожих девушек?” И я такая: “Что? Вы думаете, это было похоже на маркетинговую стратегию? Что я какой-то гений? Я все время удивляюсь, что это многих разочаровало, а сейчас эта стало типа “новаторством”. На мой взгляд, это нормально… И тем более для меня было приятно стать частью LVMH, стать первой темнокожей женщиной-владелицей бренда в рамках концерна.

О страхе сцены и публичности

Это разрушает… А когда я подхожу к красной ковровой дорожке, у меня начинает сбиваться дыхание… Думаете, я шучу? Один раз от волнения я забыла на церемонии свою статуэтку “Грэмми”! Понимаете? Забыла!!.. И, кстати, быть в объективе камеры или находиться в комнате, полной знаменитостей, для меня до сих пор что-то ненормальное.

О любви к Мексике, где в феврале певица отметила свое 32-летие

Я просто люблю Мексику. Мне нужно сделать анализ ДНК, может быть, я была мексиканкой в прошлой жизни. Мне нравится текила!