От улыбки станет всем светлей: Кейт Мара и Джейми Белл с подросшей дочерью на прогулке в Лос-Анджелесе

31.03.2020, 13:18, Разное

Впервые общественности удалось разглядеть дочь актерской четы – Кейт Мары и Джейми Белла – в октябре прошлого года, когда их единственной дочери было пять месяцев. С тех пор Кейт оберегала малышку от объективов папарацци, но к последним удача снова повернулась лицом лишь вчера. Фотографы запечатлели семейство на прогулке неподалеку от их дома в престижном районе Лос Фелис в Лос-Анджелесе.

Прогуляться на соседним улицам Кейт и Джейми предпочли в черных спортивных костюмах и одинаковых серых кроссовках, а дочь они нарядили в ярко-красный костюм от Adidas с акцентными белыми полосками на рукавах и штанинах. Родители не стали соблюдать меры предосторожности: ни масок, ни перчаток на них не было, а также они не соблюдали безопасную дистанцию в 2 метра.

Напомним, в конце весны прошлого года звезда сериала “Карточный домик” Кейт Мара сообщила, что у них с мужем, актером “Фантастической четверки” Джейми Беллом, родилась дочь. В социальных сетях актриса тогда показала девочку лишь однажды, и то только ее ножку. С тех пор ее лицо, как и имя, остаются в тайне – первый снимок малышки, буквально отвоеванный папарацци в июне 2019-го, трудно назвать удачным. Зато Кейт не поскупилась на подробности, рассказывая о тяжелых родах и выкидыше во время первой беременности.

Кейт Мара познакомилась с актером Джейми Беллом на съемочной площадке блокбастера “Фантастическая четверка”. Свадьбу они сыграли в июле 2017 года. Об ожидаемом пополнении стало известно в январе 2019 года после церемонии “Золотой глобус”. У Джейми есть 5-летний сын от предыдущего брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд, а для Кейт этот ребенок стал первым.