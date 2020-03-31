Ремонт, спорт, игры: МКБ проанализировал траты россиян перед нерабочей неделей

31.03.2020, 13:18, Разное

Неделя с 28 марта по 5 апреля по поручению президента Владимира Путина объявлена нерабочей. В МКБ решили проанализировать, какие покупки в преддверии карантина стали наиболее популярными у россиян.

Оказалось, что период вынужденного отдыха часть наших сограждан решила посвятить ремонту. Количество покупок лаков и красок в последний предкарантинный день вдвое превысило среднедневной показатель марта. Многие решили провести карантин на даче – в результате в полтора раза вырос спрос на пиломатериалы.

Увеличились также расходы на покупку спортивных товаров. По всей видимости, это связано с закрытием фитнес-центров и спортклубов. Расходы по приобретение сопутствутствующих товаров выросли в 1,7 раза.

Но здоровый образ предпочитают не все: спрос на горячительные напитки вырос в 1,3 раза, подсчитали в МКБ.

В то же время количество покупок в магазинах игрушек и парфюмерии сравнимо с тратами на 8 марта. А некоторые наши сограждане, несмотря на нерабочую неделю, решили поработать удаленно, но с комфортом. Оказалось, что спрос на офисную мебель вырос в 2,1 раза по сравнению со средними показателями марта, отметили в Московском кредитном банке.

Часть россиян, несмотря на объявленную рабочую неделю, решила поработать удаленно и с комфортом. Количество оплат офисной мебели (столов и стульев) 27 марта в 2.1 раза превысило среднедневной показатель марта.

Как писали “Дни.ру”, с 1 апреля по 30 июня пользователи программы “МКБ Бонус” получат от 5 до 7% баллами от стоимости покупки в определенных категориях. Самая актуальная – “На карантине”. В нее входят онлайн-кинотеатры, доставка еды, видеоигры.

Московский кредитный банк предоставляет полный объем банковских услуг для юридических и физических лиц. МКБ стабильно входит в утвержденный Центробанком перечень системно значимых кредитных организаций.