 

На синей ветке московского метро произошел сбой

31.03.2020, 13:18, Разное

31 марта на Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой. Поезда следовали с увеличенными интервалами от станции “Киевская” до “Кунцевской”.

Причиной сбоя стало падение пассажира на пути. Подробности его состояния не раскрываются. Позже в пресс-службе столичной подземки сообщили, что движение составов на синей ветке восстановлено и введено в график.



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