 

Госдума приняла закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

31.03.2020, 13:10, Разное

Государственная дума приняла законопроект, позволяющий правительству вводить на территории страны режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

После подписания закона правительство сможет вводить режим ЧС по всей стране или на ее части в случае «распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», а также устанавливать обязательные для исполнения правила поведения во время действия спецрежимов.

Также кабмин сможет устанавливать особый порядок регистрации  и медицинских изделий и на 3 месяца ограничивать их торговлю по определенному перечню.

По последним данным, в РФ зарегистрировано более 1800 случаев заражения новым типом коронавируса, 15 человек скончались. На фоне пандемии в более чем 30 регионах страны, в том числе в Москве и Петербурге, ввели режим самоизоляции, обязывающий жителей не выходить из дома без крайней необходимости.

Источник: Новая газета



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