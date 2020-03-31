 

Ученые США подтвердили возможность заражения коронавирусом через воду из-под крана

31.03.2020, 13:09, Разное

Результаты исследования, проведённого американскими учёными из Stanford University, подтвердили возможность заражения коронавирусом через воду из-под крана. Специалисты отметили, что эта вероятность невелика, однако и не исключена.
Научные работы, проводившиеся ранее исследователями, показывали, что коронавирус не выводится из организма человека с мочой либо фекалиями. Однако в последнее время всё чаще звучит мнение учёных о вероятности выведения как минимум генома вируса вместе с отходами жизнедеятельности. Александрия Бем, один из авторов проекта по изучении потенциальной угрозы коронавируса для водных источников, подчеркнул, что проведённая ими работа доказывает возможность заражения COVID-19 через воду из-под крана вследствие попадания в последнюю необработанных фекалий.

Для очистки водопроводной воды в большинстве стран используются многоуровневые системы с барьерами, препятствующими попаданию в неё бактерий. Поэтому вероятность заражения питьевой жидкости фекалиями и, соответственно, геномом коронавируса, крайне мала, но потенциально существует. Американские учёные считают, что полученные ими результаты могут использоваться другими специалистами, изучающими механизм выживания вируса в окружающей среде.



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