 

Заразившаяся коронавирусом жительница Хабаровска получила от соседей пожелание «скорейшей смерти»

31.03.2020, 13:09, Разное

Одна из жительниц Хабаровска, у которой недавно подтвердили заражение коронавирусом COVID-19, пояснила об обнаруженном послании, оставленном ей соседями. Женщине вместо выздоровления пожелали «скорейшей смерти», но она констатирует, что относится к подобному с пониманием.
Некоторое время назад жительница Хабаровска ездила в Аргентину, а возвращаться в Россию ей пришлось через Италию, где сейчас наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. Приехав домой жительница уже на следующий день почувствовала ухудшение состояния здоровья, обратилась к врачам, а проведённый тест показал положительный результат на COVID-19. Из-за этого на карантин попали жильцы всего подъезда многоквартирного дома, где проживает заразившаяся коронавирусом хабаровчанка, что пришлось «по нраву» далеко не всем.

Через некоторое время после введения карантина жительница нашла записку от соседей с пожеланиями «скорейшей смерти». Заражённая COVID-19 с пониманием относится к гневным строкам адресованного ей послания, говоря, что таким образом проявляется страх людей перед инфицированием, пишет интернет-портал New Inform.



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