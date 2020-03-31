Госдума ужесточила наказание за фейки об эпидемиях – от 300 тысяч до 5 лет лишения свободы

31.03.2020, 13:01, Новости дня

Госдума приняла поправки к законопроекту об уголовном преследовании нарушителей карантина, предусматривающие реальные сроки наказания за распространение фейков об эпидемиях и стихийных бедствиях.

Согласно тексту поправок, опубликованному на сайте нижней палаты российского парламента, Уголовный кодекс будет дополнен новой статьей, состоящей из двух частей.

Первая – о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. К таким обстоятельствам относятся эпидемии, стихийные бедствия, повлекшие или способные повлечь человеческие жертвы или ущерб здоровью людей. Наказание по этой части статьи предусматривает штрафы в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Вторая часть статьи предназначена на случай смерти или “иных тяжких последствий”, произошедших из-за фейковой информации. В этом случае нарушителю будет грозить штраф от полутора до двух миллионов рублей, исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Поправки внесены по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сегодня же документ должен рассмотреть Совет Федерации.

Также депутаты Госдумы одобрили ужесточение административного наказания за нарушение карантина. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

26 марта в Следственном комитете была создана спецгруппа, которая будет мониторить интернет и мессенджеры с целью выявления фейковой информации о коронавирусной инфекции, “а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям”.

В российских регионах за распространение недостоверной информации на фоне ситуации с COVID-19 уже были возбуждены несколько административных дел. За это нарушение законодательство предполагало ответственность в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей.​