 

Число зарегистрированных больных коронавирусом в России выросло до 2337 человек

31.03.2020, 13:01, Новости дня

По состоянию на 31 марта число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России составило 2337. За сутки число больных увеличилось, по данным Минздрава, на 500 человек. Случаи заражения выявлены в 73 регионах России. 

Большая часть новых заболевших (387) выявлена в Москве, за ней следует Санкт-Петербург (48), Дагестан (9), Свердловская область (9), Мурманская область (6), Бурятия (6), Татарстан (5), Пензенская область (5), Ленинградская область (3), Ростовская область (3), Воронежская область (2), Астраханская область (2), Башкортостан (2), Тюменская область (2), Приморский край (2). По одному больному выявлены в Костромской области, Калмыкии, Нижегородской области, Самарской области, в Алтайском крае, в Иркутской области, Хабаровском крае и в Магаданской области. Один больной также найден в аннексированном Крыму. 

Умерли от осложнений коронавирусной инфекции в России уже 17 человек, из них восемь скончались за последние сутки: пять в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Владимирской, Пензенской областях. 

Чтобы остановить распространение коронавируса, 30 регионов России, в том числе Москва и Санкт-Петербург, ввели с этой недели для своих граждан режим принудительной самоизоляции. Он означает, что во время карантина всем жителям запрещено покидать собственное жилище за исключением пяти случаев: поездки на работу, выгула собак, похода в аптеку, совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине, а также обращения за экстренной медицинской помощью.

Чтобы легализовать эти меры (многие юристы считают, что они противоречат закону), 31 марта Госдума наделила правительство России полномочиями вводить режим чрезвычайной ситуации либо на всей территории России, либо в отдельных регионах и самостоятельно после его объявления устанавливать правила поведения в этих регионах. Одновременно Дума приняла закон, увеличивающий тюремные сроки и штрафы за нарушение карантина: до 7 лет тюрьмы и 1 млн рублей. 

 



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