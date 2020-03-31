Эпидемиолог Минздрава предупредил о приближении пика коронавируса

31.03.2020, 12:52, Новости дня

Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусной инфекции, но число больных какое-то время еще может увеличиваться, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя еще какое-то время количество больных может увеличиваться», – передает РИА «Новости» слова Брико.

Он уточнил, что, скорее всего, количество новых случаев заражения коронавирусом ближайшие несколько дней будет увеличиваться, а потом пойдет на снижение.

«Распространение коронавируса существенно снизится благодаря, конечно, мерам, которые принимаются, они довольно разнообразные и жёсткие. Кроме того, это особенность коронавирусной инфекции, которая относится к числу острых респираторных вирусных инфекций, активность их особенно высока в холодный период года, а начиная с апреля-мая, активность резко падает. Я думаю, что это не будет исключением в отношении и коронавирусной инфекции», – отметил Брико.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 тыс. 337.

К утру вторника, 31 марта, режим самоизоляции ввели: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская область, Башкортостан, Белгородская область, Вологодская область, Волгоградская область, Забайкальский край, Иркутская область, Калининградская область, Курская область, Липецкая область, Марий Эл, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Коми, Рязанская область, Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Ульяновская область, Чечня, Чувашия, Якутия, Ростовская область, Калужская область.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.