Эксперт: Ассоциация «Голос» занимается юридической казуистикой

31.03.2020, 12:48, Новости дня

«ЦИК занимается своими обязанностями – информирует о голосовании, призывая граждан прийти на участки. Но «Голос» посвятил этому целый доклад, хотя такую энергию можно применять с большей пользой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя обвинения ассоциации «Голос» в адрес ЦИК РФ в агитации за поправки в Конституцию.

«Есть поведение адекватное, а есть неадекватное. Юридической казуистикой, а именно этим сейчас занимается «Голос», можно заниматься во времена спокойные и благополучные. Когда все хорошо, можно сесть и неторопливо рассуждать, кто и какое право имеет. Мы все понимаем, что эти вопросы не являются темой первоочередной важности», – сказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов.

По словам собеседника, сейчас речь не идет о классической избирательной кампании, где конкурируют партии или кандидаты, когда от предельно корректного отношения и нюансов законодательства зависит чья-то победа.

«Потому Центральная избирательная комиссия занимается своими прямыми обязанностями – информирует о том, что происходит с голосованием по Конституции. А мы помним, что президент сказал: учитывая ситуацию, надо посмотреть, проводить ли голосование 22 апреля, в зависимости от эпидемиологической ситуации. И это здоровый, взрослый подход, принцип которого – сохранить как можно больше жизней», – отметил Старовойтов.

«Но «Голос» занимается тем, что, во-первых, начинает выискивать какие-то юридические проблемы там, где их нет. А во-вторых, начинает оспаривать трезвый и взрослый подход к вопросу. Не очень понятно, чего хотят добиться представители «Голоса» сейчас, кроме как обратить на себя внимание. Но обращать на себя внимание таким образом, в эти непростые для РФ времена, как минимум странно», – заключил политолог.

Ранее ассоциация «Голос» призвала Центральную избирательную комиссию (ЦИК) прекратить использование общественных ресурсов в целях агитации за поправки в Конституцию. Об этом говорится в заявлении, подготовленном ассоциацией, сообщает издание «Ведомости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему по поправкам в Конституцию предложено голосовать в целом, а не по отдельности.