Московские студенты создали мобильный обеззараживатель помещений

31.03.2020, 12:48, Новости дня

Проректор по научной деятельности Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» Александр Зеленский рассказал газете ВЗГЛЯД о мобильном аппарате для антибактериальной обработки воздуха в помещениях, который создали студенты вуза.

«Нужно было купить обеззараживатели для вуза, но оказалось, что их нет на рынке. Тогда ребята решили разработать такое устройство. Работа получилась инициативная, в ней участвовали инженеры, молодые ученые, студенты», – рассказал проректор по научной деятельности Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» Александр Зеленский.

Актуальность мобильного обеззараживателя проявилась именно в период борьбы с распространением коронавируса. Однако уже есть план системного обеззараживания помещений всего университета, отметил собеседник.

«В развитие технологии интернет-вещей и комплексной автоматизации обеззараживания воздуха мобильный антибактериальный аппарат будет являться базовым элементом. Он будет применяться в зонах с наиболее высокой проходимостью. Обеззараживатели будут оснащены интеллектом, что даст им способность анализировать ситуацию в насыщенной зоне и принимать решение, стоит ли сейчас включаться и в каких режимах работать», – сказал Зеленский.

По его словам, такой мобильный аппарат осуществляет эффективную фильтрацию воздуха, обеззараживая и защищая дыхательные органы человека от вирусов, бактерий и комплекса аллергенов. Сейчас студенты-изобретатели готовятся к сертификации образца.

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