 

На въезде в Севастополь образовались пробки из-за тотальных проверок

31.03.2020, 12:45, Новости дня

Пробки образовались на ведущих в Севастополь дорогах из-за обустроенных властями пунктов пропуска, где водители обязаны предъявить документы и измерить температуру. Сделано это, как сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев, для предотвращения распространения коронавируса.

 

Всего было установлено пять пунктов: были близ села Андреевка, в районе Фороса, Верхнесадового, в Терновке и под Качей. Помимо сотрудников ДПС и медиков, здесь работают дружинники, которые дежурили на блокпостах в период Крымской весны.

Все машины досматривают, водители в обязательном порядке предъявляют документы и измеряют температуру. По словам Развожаева, за полдня более 50 машин развернулись и поехали в сторону Крымского моста, поскольку все туристические объекты в Севастополе закрыты.

В Крыму под наблюдением медиков в настоящее время находятся свыше пяти тысяч человек с подозрением на коронавирус. Общее число заразившихся — 16 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Daily Express – НАТО отвлеклось на коронавирус — и этим может «воспользоваться Путин», предупреждает эксперт

11.02 / Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим отразили атаки дронов

17.03 / А вы поддержали тренд с туалетной бумагой?

10.02 / Приемная мать избила семилетнего ребенка за неправильное написание буквы

08.02 / Власти Китая дали официальное название коронавирусу

13.03 / Бывший хабаровский чиновник приговорен по делу «Азия леса»

24.03 / В трех областях Украины ввели режим чрезвычайной ситуации, коронавирус подтвердили у второго нардепа. Главное за день

30.03 / Названа необычная причина похолодания в европейской части России

20.02 / В Башкирии под тяжестью снега обрушился козырек школы

26.02 / Туристы привезли коронавирус COVID-2019 на Канары и в Австрию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска