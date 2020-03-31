 

Барселонский Че. Месси сравнили со знаменитым революционером

31.03.2020, 12:45, Новости дня

Капитана испанской "Барселоны" Лионеля Месси журналисты сравнили с легендарным революционером Эрнесто Че Геварой. Причиной стало известие о том, что аргентинский форвард каталонцев стал инициатором снижения зарплаты для футболистов клуба на 70% на время пандемии коронавируса.

Ведущее спортивное издание Франции L’Equipe поместило на обложку очередного номера Месси, который изображен в традицонном образе Че Гевары. Портрет земляка революционера-коммуниста сопровождается подписью "Лионель Месси. Барселонский Че".



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