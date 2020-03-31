Российские тюрьмы и коронавирус

31.03.2020, 12:40, Новости дня

Московская Хельсинкская Группа (МХГ) призвала российские власти провести максимально широкую амнистию в кратчайшие сроки. По мнению правозащитников, это необходимо сделать из-за «практически неизбежной эпидемии COVID-19» в российских тюрьмах и изоляторах.

«В условиях общемировой пандемии люди в местах принудительного содержания находятся в особой опасности – в связи с переполненностью, недостаточным доступом к качественной медицинской помощи и ослабленным иммунитетом, а также в связи с постоянными контактами с другими и невозможностью изоляции, – уточняется в обращении, опубликованном на сайте МХГ. – Любой случай распространения с высокой вероятностью приведет к полному заражению и заключенных, и сотрудников системы исполнения наказания с высоким риском для их жизней».

Кроме того в документе говорится, что амнистия в нынешних условиях стала бы правильным шагом и с точки зрения борьбы с эпидемией, свидетельством заботы о жизни и здоровье россиян.

«Мы также призываем представителей государственных институций, в чьи задачи входит защита и продвижение прав человека, поддержать наше обращение, а российских правозащитников, которые готовы оказать содействие в подготовке проектов соответствующих нормативных актов, – объединить наши усилия», – резюмируют авторы письма.

Ранее европейские правозащитники обратились к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совету Европы с просьбой выпустить на свободу часть заключенных, мотивируя это ситуацией с коронавирусом. Власти разных стран, включая США, уже амнистируют признанных неопасными для общества заключенных на различных условиях – в частности, временно выпускают их или переводят под залог. Порою число досрочно выпущенных достигает десятков тысяч человек. Так, Иран из-за эпидемии освободил на время из колоний 85 тысяч человек, в большинстве своем политзаключенных.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также призвала правительства и компетентные органы власти действовать без промедления, чтобы сократить количество лиц в заключении и принять срочные меры для защиты их жизни и здоровья.

В то же время пока ничто не указывает на то, что российские власти и ФСИН начали исполнять рекомендации ВОЗ или хотя бы предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Это выглядит, по меньшей степени, странно. Как пишет «Новая газета» около половины сидельцев в российских СИЗО и колониях болеют ВИЧ, туберкулезом и гепатитом, то есть находятся в группе повышенного риска. Причем, заключенным не хватает не только жизненно необходимых лекарств, но и тривиального мыла.

О том, что коронавирус может легко проникнуть в тюрьмы, наглядно свидетельствует печальный зарубежный опыт. Самый известный, но далеко не единственный пример – американский продюсер Харви Вайнштейн, подхвативший инфекцию в исправительном учреждении.

Руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис считает, что для России проблема, поднятая европейскими правозащитниками, в высшей степени актуальна. По его словам, условия в местах лишения свободы в стране весьма далеки от общемировых стандартов, и государство по определению не способно обеспечить надлежащих мер безопасности для заключенных во время пандемии.

«С другой стороны, в местах заключения сегодня сотни тысяч людей, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Совершенно очевидно, что многие из них не представляют непосредственной угрозы для общества. Разумеется, самый лучший выход сейчас – амнистия. Но ничто не мешает и оперативно внести изменения в законодательство, которое позволило бы сейчас хотя бы временно отпустить отбывающих наказание, если уж государство не готово на большее».

По состоянию на 1 января 2019 года в исправительных колониях РФ находились 463 444 осужденных, еще 99 722 человека содержались в следственных изоляторах.

Сергей Давидис также заметил, что в связи с закрытием Россией государственных границ скрыться за пределами страны сейчас практически невозможно. Поэтому, на его взгляд, главный аргумент, который обычно выдвигается органами правопорядка, выступающими против временного освобождения заключенных, не работает.

«Однако про то, чтобы Россия двигалась в общем русле, мне неизвестно. Наоборот, по неофициальным сведениям, под вопрос поставлена даже амнистия, которая планировалась к 75-летию окончания Второй мировой войны. Это очень печально», – резюмировал он.

Между тем адвокаты Зарифы Саутиевой, Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова, лидеров ингушской оппозиции, направили ходатайства об освобождении их из-под стражи в связи с угрозой заболевания коронавирусной инфекцией, приложив медицинские справки о состоянии здоровья подзащитных. Положение заключенных отягощается тем, что они находятся в группе риска, поскольку у них выявлены серьезные заболевания. Однако, по мнению адвокатов, ФСИН пока не настроен следовать рекомендации ВОЗ.

Саутиева, Барахоев, Ужагов, как и другие активисты протестов в Ингушетии, признаны «Мемориалом» политзаключенными.