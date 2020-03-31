 

Судья временно приостановил действие запрета на аборты в Техасе

31.03.2020, 12:40, Новости дня

Федеральный судья потребовал от властей Техаса временно прекратить исполнять запрет на аборты, которые лидеры штата объявили ненужными процедурами с медицинской точки зрения, приводящими к растрате дефицитных ресурсов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Республиканский губернатор Техаса и генеральный прокурор штата на прошлой неделе пригрозили врачам крупными штрафами и тюремным заключением за проведение абортов даже по медицинским показаниям, которые не требуют использования средств индивидуальной защиты, таких как хирургические маски, стерильные перчатки и халаты. В соответствии с решением губернатора, разрешены только аборты, необходимые для спасения жизни матери.

«Сам по себе указ не выходит за рамки полномочий губернатора в случае чрезвычайной ситуации, – заявил в понедельник окружной судья Ли Йекель. – Однако интерпретация этого указа генеральным прокурором содержит угрозу уголовного наказания в отношении тех, кто придерживается другой интерпретации».

Временный запретительный судебный приказ действует до 13 апреля, когда судья в Остине проведет слушания для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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