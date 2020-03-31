Пришельцы в архивах Ватикана или тайна Генриха Людвига

31.03.2020, 12:25, Разное

Генрих Маврикиевич Людвиг (1893-1973) был очень необычным человеком с разносторонними интересами, он был мыслителем, изобретателем, инженером-архитектором, исследователем древних языков и теоретиком русского авангарда 1920-х.

Родился он в Польше, но после революции переехал в Москву и даже стал коммунистом. Много работал и дорос до поста директора Архитектурного института (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В 1938 из-за необычных взглядов на мир его обозвали антисоветчиком и сослали в лагеря, а реабилитировали лишь после смерти Сталина. После этого Людвиг занимался в основном преподавательской деятельностью и расшифровкой древних пиктограмм.

Как пишет журналист Владимир Кючарьянц в статье газеты "Совершенно секретно" – современники сравнивали его с Леонардо да Винчи:

"Он был абсолютно инородным телом на фоне остальных наших профессоров. Иным и непонятным. Как и тот курс, который он стал читать нам с легким немецким акцентом. О нём никто из нас прежде не слышал. Появился он в институте внезапно и словно ниоткуда. Позже мы узнали: из лагерей. Грузный, лысый, с огромным лбом и скандинавской бородкой, он был похож на постаревшего Мефистофеля. Или сатира. Под густыми седыми бровями – голубые, навыкате глаза. Очень пристальные.

Первые же его лекции привели всех сначала в изумление, потом – в замешательство. То был невероятно странный курс – смесь лингвистики, древней и средневековой истории и архитектуры, мифология разных народов, начала Каббалы и астрологии, язык орнаментов, фаллические культы, символика растений, типы лабиринтов, феномены из истории науки… – всего уж не вспомнить! Но как же гармонично всё это сплеталось в единую, стройную и удивительную систему!

Для нас, выросших на уличном фольклоре, фрондировавших своей дремучестью, только-только открывших для себя Хемингуэя, но ни разу не открывавших Библию, а уж тем более – Платона, Геродота или Вазари, курс этот стал потрясением. Жаль, что продлилось это недолго – всего пару семестров…"

А еще с этим необычным человеком связана еще одна странная легенда, которая не имеет никаких фактических подтверждений и тем ни менее все еще очень популярна в кругах конспирологов.

Рассказывают, что во время Второй Мировой войны Генрих Людвиг занимался в лагере разработкой военной техники, а также делал архитектурные чертежи специальных военных баз в условиях болот. Но до ареста в какой-то момент он имел доступ за границу, и не куда-то там, а в Ватикан, где ему было позволено поработать в секретных архивах.

Немного остановимся на этих архивах. Рассказывают, что ватиканские секретные архивы (Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum) расположены в подземельях, раскинувшихся примерно на 53 мили в длину и скорее похожих на причудливый лабиринт со стеллажами. Тут можно найти огромное количество древних рукописей, начиная от 8 века.

Архив был построен в 1612 году папой Павлом V и это действительно огромная сокровищница знаний, там помимо папской корреспонденции и государственных архивов хранятся бесчисленные исторические документы по разным странам.

Все они хранятся в условиях тщательного поддерживания нужной температуры и влажности, а войти в эти архивы можно лишь через секретные проходы, расположенные в официальной Библиотеке Ватикана. И конечно же все эти проходы строго охраняются.

Не многим людям разрешен доступ в эти архивы, туда могут пустить квалифицированного признанного ученого или историка-исследователя, которые до того будут тщательно проверены Святым Престолом и процесс этой проверки может быть затянут на годы. Туда никогда не допустят историков-любителей, журналистов, студентов или каких-либо кабинетных исследователей.

Но даже если вы попадете в эти архивы, вы все равно не сможете просмотреть все, что захочется. Выбор документов тоже строго ограничен, не больше трех за визит и только если с момента выхода документа прошло более 75 лет.

Поэтому кажется невероятным, что где-то в 1920-х годах в эти секретные архивы был допущен ученый из коммунистической страны. И не просто допущен, но ему было позволено изучать куда больше документов, чем разрешено официально. По факту Генрих Людвиг якобы был волен рассматривать практически все, что находилось в архивах. И он это делал.

Будучи всю жизнь сильно заинтересованным оккультными знаниями, Людвиг в какой-то момент наткнулся на средневековые манускрипты по алхимии, среди которых обнаружил записи об НЛО и древних инопланетянах. По словам Людвига, в этих текстах рассказывалось, что жители иных планет посещали Землю тысячелетия назад и сумели повлиять на некоторые человеческие цивилизации, такие как египетская, майя и Древняя Месопотамия.

Также он якобы обнаружил рукопись, где описывалось, что египетские пирамиды были построены как гигантские энергонакапливающие механизмы и приводились в действие путем медитации. А в еще одном документе он заметил записи о ядерном оружии, используемом в глубокой древности.

Ничего из этого не было позволено вынести из архивов Ватикана, однако Людвиг будто бы имел при себе фотоаппарат и сумел сделать снимки некоторых документов, а тех, которые не смог заснять, постарался визуально запомнить, а тексты заучить наизусть.

Позже он пояснил обо всем этом своим студентам в советской России и, как говорят, именно это и послужило основной причиной того, что он был арестован и сослан в лагеря. Поэтому даже после своей реабилитации в 1954 году Генрих Людвиг предпочитал помалкивать об архивах Ватикана и лишь незадолго до своей смерти в 1973 году он якобы пояснил об этих вещах кому-то, кто и стал источником этой легенды.

Даже сейчас личность Генриха Людвига в истории практически забыта, о нем мало где пишут и о нем нет статьи в википедии. Самый крупный материал о нем был опубликован в упомянутой выше газете "Совершенно секретно" в 2011 году. С тех пор о Людвиге были упоминания лишь в некоторых блогах да статей околопаранормальной направленности.

Некоторые конспирологи считают, что его умышленно "канули в лету", потому что Людвиг узнал слишком многое из того, что было скрыто от всех. Другие уверены в том, что по своей деятельности Генрих Людвиг был скорее теософистом-эзотериком и ранним приверженцем теории палеоконтактов, но не представлял никакой реальной угрозы, а все легенды о пришельцах из архивов Ватикана всего лишь выдумка.