Семью из Уэльса в 2015 году пугал демон-ребенок и они сумели сделать его фото

31.03.2020, 12:15, Разное

В 2015 году тихий дом в жилом районе Нью-Тредегар на юге Уэльса стал эпицентром серии страшных событий, которые вращались вокруг супругов Трейси и Кирона Фрай и их троих детей – мальчиков-подростков.

По их мнению все началось после того, как в вечер перед Хэллоуином они в шутку развлекались с колдовской доской Уиджа, пытаясь связаться с духами (Паранормальные новости – paranormal-news.ru)

Спустя несколько дней после этого они стали регулярно видеть возле их дома силуэт ребенка, одетого в белую одежду, с синим лицом и отчетливо видным хвостом сзади. Первоначально они думали, что это дурачится какой-то соседний ребенок, но потом в их доме начались явления полтергейста.

Они постепенно нарастали, будучи сначала достаточно безобидными, когда вещи просто перемещались сами по себе, но потом все это превратилось в нападения с причинением ран. Однажды Трейси Фрай проснулась и увидела, что ее тело покрыто множеством необъяснимых царапин и синяков.

Никто не мог понять, как она могла получить эти раны, так как Трейси не падала, не ушибалась и не была лунатиком. И не успели эти царапины зажить, как в одну ночь все повторилось заново и Трейси проснулась с новыми царапинами и синяками.

После нескольких таких ночей супруги заподозрили нечистую силу и вызвали викария Джонотана Вайлддеса, который в свою очередь решил, что на Трейси нападает демон и необходим обряд экзорцизма.

"К нам пристают демоны! Моя жена ложится в постель в нормальном состоянии, ночью не ощущает ничего необычного, а наутро просыпается в агонии от боли", – рассказывал Киран Фрай в интервью The Mirror.

По словам самой Трейси, эти нападения становились все сильнее с каждым разом, словно реагируя на ее страх. Чем сильнее Трейси была напугана, тем больнее ей делали.

"Мы ничего не могли с этим поделать. Я каждое утро стала просыпаться, ощущая на своем теле новые раны. Мой муж пытался мазать ушибы мазью, но они очень плохо заживают и боль не уходит. Все это также повлияло на наш брак, мы отдаем все время борьбе с демонами и сильно устаем. Они словно питаются нашей негативной энергией", – рассказывала Трейси.

Проведенный викарием обряд экзорцизма ничем не улучшил ситуацию, даже наоборот, злой дух словно стал более злобным и теперь стал приходить и к детям Фраев. Дети стали сообщать о том, что слышат по ночам страшный громкий шепот, который говорит им о том, что он хочет перерезать горло их родителям.

Потом одетый в белое маленький демон-ребенок стал появляться внутри дома и это происходило так часто, что в какой-то момент Киран Фрай сумел заснять его на свой телефон.

Снимок был опубликован в СМИ, но что именно на нем запечатлено, сказать сложно. Это может быть как что-то потустороннее, так и подделка из завернутой в белую ткань куклы. По крайней мере скептики утверждали именно последнее.

Тем ни менее семья Фраев не производила впечатление врунов, их действительно что-то беспокоило, чего они очень боялись и от чего хотели избавиться. Они настойчиво искали помощи различных специалистов по паранормальным явлениям и в какой-то момент связались с парапсихологом Робертом Армуром.

Едва Армур пришел в дом Фраев, как с порога заявил. что ощущает в доме темное присутствие и что там внутри не один демон, и даже не два, а по меньшей мере три. Один большой и сильный и два поменьше, его помощники. Армур также заявил, что тот демон, что нападает на Трейси, является инкубом – мужским демоном, питающимся сексуальной женской энергией.

Армур сказал, что может очистить дом от этих демонов, а после некоторых манипуляций заявил, что уничтожил двух меньших демонов, но от третьего, который сильнее всех, он не знает как избавиться и похоже на то, что тот решил навечно поселиться в комнатах наверху дома.

После этого в британских таблоидах появлялось еще несколько статей о семье Фраев и их борьбе с демонами, но потом все затихло. Осталось не ясным, переехали ли эти люди в другой дом, сумели ли каким-то образом избавиться от нечистой силы или та сама сгинула так же внезапно, как и возникла.