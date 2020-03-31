Календарь: 31 марта – Мир понял, что он – «Матрица»

31.03.2020, 9:35, Новости дня

В этот день в 1999 году на экраны вышел культовый научно-фантастический фильм «Матрица».

«Матрица» изображает будущее, в котором реальность, существующая для большинства людей, есть в действительности симуляция типа «мозг в колбе», созданная разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население, в то время как тепло и электрическая активность их тел используются машинами в качестве источника энергии. Узнав об этом, хакер по кличке Нео оказывается втянут в повстанческую борьбу против машин, в которую также вовлечены другие люди, освободившиеся из «мира снов» и выбравшиеся в реальность.

Фильм стал поворотным, как в истории кинематографа, так и и в массовом сознании. После «Матрицы» в фильмах часто стало появляться замедленное движение, крутящаяся камера и даже эффект Bullet time – эффект практически полной остановки времени в кадре. Стоимость спецэффектов составила 20% от всего бюджета фильма (это 12,6 миллионов долларов. Весь бюджет «Матрицы» – 63 миллионов долларов). Фильм взял четыре «Оскара» и собрал в прокате 463 миллионов долларов, снискав многочисленную армию фанатов – публике пришлось по вкусу сочетание крутого «экшена» и глубокой философии.

«Матрица» вызвала значительный резонанс в сфере философской мысли – обсуждению её аллегорического смысла посвящены многочисленные статьи. Идею «Матрицы» находят в платоновском мифе о Пещере; кроме того, в фильме содержится целый ряд философских, религиозных и художественных реминисценций. Среди возможных источников вдохновения для создания фильма также называются гностицизм, киберпанк и хакерская субкультура, «Алиса в Стране чудес», повесть Айзека Азимова «Профессия», роман Артура Кларка «Город и звёзды», гонконгские боевики и аниме.

На «Матрицу» интересно отозвался писатель Виктор Пелевин. Он пишет: «Даже когда люди догадываются, что они – просто батарейки матрицы, единственное, что они могут поделать с этой догадкой, это впарить ее самим себе в виде блокбастера».

События дня:

1889 г. – в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1954 г. – СССР обратился к НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.

1980 г. – Леониду Брежневу вручена Ленинская премия по литературе за «написанные» им книги воспоминаний «Малая земля» и «Возрождение».

Именинники:

Дмитрий, Кирилл, Наталия, Сергей.

Родились:

Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750 гг.) – немецкий композитор и органист.

Владимир Винокур (1948 г.) – российский артист эстрады.

Ангус Янг (1955г.) – гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

Юэн Макгрегор (1971 г.) – шотландский кинорежиссёр и актёр театра, кино и телевидения.