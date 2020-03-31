Раскрыты подробности о российском препарате от коронавируса

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31.03.2020, 12:35, Новости дня

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса “Мефлохин” легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Мефлохин» и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хинина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием, то есть уже в микроконцентрациях (десять миллимоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани”, — сказала Скворцова.

Она уточнила, что ФМБА проводит исследования препарата вместе с Институтом микробиологии Министерства обороны. У Федерального медико-биологического агентства есть около трех тысяч упаковок «Мефлохина» для проведения клинических исследований, отметила Скворцова. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке.

Глава агентства отметила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.

«Если это подтвердится в клинических исследованиях, то у нас появится эффективное средство», — подчеркнула Скворцова.

Согласно данным оперативного штаба на 30 марта, в России число случаев заболевания коронавирусом превысило 1800. За последние сутки было выявлено 302 новых случая заражения, из них 212 зафиксированы в Москве. К 30 марта общее число заболевших составляет 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек, умерли девять.



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