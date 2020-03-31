 

Денег хватит на месяц: больше половины россиян оказались без сбережений в кризис

31.03.2020, 12:35, Новости дня

Больше 60% граждан сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты.

У 63,6% россиян нет никаких накоплений, а большинству из тех, у кого они есть, хватит их в лучшем случае на полгода при внезапной потере ежемесячных доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование НТЦ «Перспектива».

Больше 60% опрошенных сообщили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии, причем 34,6% из них недостает значительной суммы. О наличии накоплений сообщили лишь 36,4% россиян, при этом 45% из них располагает средствами, которых хватит на срок от двух до шести месяцев в случае внезапной потери ежемесячного дохода.

Сбережений 21,2% россиян хватит, чтобы прожить максимум месяц. Лишь 3,6% респондентов заявили о наличии финансовой подушки, которая позволит финансировать расходы от трех до пяти лет. Более пяти лет смогут содержать себя 4,3% опрошенных.

Примерно столь же пессимистичный сценарий приводится в исследовании аналитического центра НАФИ: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня, а почти половина граждан, в случае потери основного источника дохода, сможет оплачивать все необходимые расходы лишь в течение месяца.

В тройку регионов с наибольшей долей респондентов с накоплениями вошли Мурманская область (70%), Санкт-Петербург (60%) и Москва (54,5%). Наименьшая доля зафиксирована в Забайкальском крае (9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).

Обвал рубля происходит с начала марта на фоне двух факторов: замедления производства из-за пандемии коронавируса и политики стран Персидского залива, сбивающих стоимость энергоносителя после выхода России из ОПЕК+.

Ранее уже сообщалось, сколько денег потеряет Россия из-за низких цен на нефть, а также сколько страна протянет при нефти по $25. Так, накануне российская нефть подешевела до минимума с 1999 года.



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