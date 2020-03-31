Москвичей освободили от платы за капремонт

31.03.2020, 12:34, Новости дня

Кроме того, в столице и области закроют букмекерские конторы и тотализаторы.

Власти Москвы и Подмосковья на три месяца отменили плату за капремонт для собственников жилья из-за пандемии коронавируса. Отмена платы за капремонт и Московском регионе будет действовать с 1 апреля по 1 июля.

«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше, чтобы эти деньги в такое непростое время оставались в семье», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Также власти Москвы и Подмосковья ввели новые ограничения, запретив до особого распоряжения посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приёма ставок. На фоне закрытых магазинов, заявил Собянин, работающие букмекерские конторы «выглядят, мягко говоря, странно» и создают у некоторых людей «ненужный соблазн нарушить домашний режим».

Органы ЗАГС столицы и области временно будут регистрировать только рождение и смерть. Остальные процедуры проведут только тем, кто заранее подал заявления.

Ранее Москва ввела повышенное пособие по безработице — 19 500 рублей в месяц. За первый день мэрия получила более 10 000 заявок на выплату, заявила вице-мэр по социальной политике Анастасия Ракова. Компенсация будет выдаваться с 1 апреля по 30 сентября, на неё могут претендовать москвичи, отработавшие в 2020 году не менее 60 дней.

По данным на 31 марта в Москве выявлено 1226 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек скончались. В Подмосковье инфицированы 119 человек, одна гражданкаумерла. В столице и области действует режим всеобщей самоизоляции: жителям разрешили выходить из дома только для выгула животных, в ближайший магазин или за экстренной помощью. При этом можно ездить на личном автомобиле или такси.