Коронавирус начал убивать политическую жизнь. Одна из партий временно остановила деятельность

31.03.2020, 12:34, Новости дня

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Мирново считает, что в такое время важнее не политикой заниматься, а оказывать помощь гражданам и медикам.

Никакой политической жизни, а только реальная поддержка россиян. Такое мудрое решение в сложной ситуации из-за коронавируса принял лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сегодня глава этой парламентской партии заявил, что приостанавливает деятельность, чтобы направить деятельность своих сторонников на помощь тем, кто сегодня находится в трудной ситуации. Справедливороссы также будут помогать медработникам и волонтерам.

Миронов призвал членов своей партии «в эти непростые времена необходимо всю нашу деятельность направить на помощь гражданам, работникам здравоохранения, волонтерам», пишет РИА Новости.

Справедливоросс назвал нынешнюю ситуация непростой, но уверен, что страна сможет победить COVID-19. Президент Владимир Путин считает, что для победы над коронавирусом понадобиться менее трех месяцев.

«Справедливая Россия» стала первой партией, объявившей о приостановке политической деятельности. Последуют ли ее примеру остальные – покажет время. Однако все понимают, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса главная задача властей сделать все возможное, чтобы спасти россиян, поддержать экономику. Тут, как говорится, не до политики.

Ранее из-за COVID-19 президент России Владимир Путин перенес дату всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Новая дата будет объявлена только после того, как эпидемиологическая ситуация в России нормализуется.