7 лет тюрьмы и штрафы на миллионы: в России ввели жесткие наказания за нарушение карантина и фейки

31.03.2020, 12:34, Новости дня

Теперь гражданам грозит лишение свободы до семи лет, а юрлицам – штрафы до 10 миллионов рублей.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушение режима карантина и распространение фейк-ньюс. Теперь гражданам грозит лишение свободы до семи лет, а юрлицам – штрафы до 10 миллионов рублей.

Новые штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 рублей;

для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 000 до 150 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц – штрафы от 200 000 до 500 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, грозит штраф от 500 000 до 700 000 рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 миллионов до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от трех до пяти лет. Нарушение, повлекшее смерть двух и более лиц, грозит лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека (и не содержат уголовно наказуемого деяния), то это повлечет за собой:

для граждан – штрафы от 150 000 до 300 000 рублей;

для должностных лиц – штрафы от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – штрафы от 500 000 до 1 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в КоАП появляется новая статья 20.6.1 – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории (сейчас такой режим действует в Москве), где есть угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС, также будут штрафы

для граждан – от 1000 до 30 000 рублей;

для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей;

для юрлиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Если же такие действия повлекли причинение вреда здоровью человеку или имуществу (и не содержат уголовно наказуемого деяния), или повторное невыполнение правил поведение, то штрафы увеличиваются:

для граждан – от 15 000 до 50 000 рублей;

для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

для индивидуальных предпринимателей – от 500 000 до 1 миллионов руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юрлиц – от 500 000 до 1 миллионов рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За распространение фейков о коронавирусе:

за простое публичное распространение заведомо ложной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств» грозит штраф от 300 000 до 700 000 рублей или ограничение свободы до трех лет;

или ограничение свободы до трех лет; если в результате распространения фейка причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, а срок лишения свободы — также до трех лет;

если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы — до пяти лет.

Ужесточается также и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки вносятся в ст. 236 УК. Если нарушение норм повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало угрозу наступления таких последствий, то штраф от 500 000 до 700 000 руб., либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1 миллионов до 2 миллионов руб., ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то наказание – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет.