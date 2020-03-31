 

Brenthon презентовала новый логотип для Kia

31.03.2020, 12:33, Новости дня

Корейский бренд Brenthon известен благодаря профессиональной деятельности по выпуску и разработке логотипов и знаков.

Вместе с тем южнокорейская марка Kia еще давно анонсировала смену значка, тогда как первым получил данную особенность обновленный кроссовер Sorento. Официальная премьера автомобиля состоялась несколько дней назад, тогда как специалисты уделили особое внимание именно логотипу, выполненному в темных тонах и с применением хромированных элементов.

Покупателям понадобится дополнительно заплатить за то, чтобы в их автомобиле применили уникальную особенность, не используемую в остальных модификациях машин южнокорейской марки. Уже до конца года данная модель поступит в свободную продажу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / По военной базе вблизи посольства США в Багдаде нанесен ракетный удар

19.02 / Инфляция в Великобритании ускорилась до максимума за полгода

31.03 / Все больше людей нуждаются в помощи волонтерского движения “Мы вместе”

30.03 / Путин поручил губернаторам лично контролировать поддержку пожилых граждан

04.02 / Вопрос дня: Нужно ли носить маску для защиты от коронавируса?

19.03 / По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

09.02 / Российские хоккеисты уступили чехам в серии буллитов и заняли последнее место на этапе Евротура

22.02 / Стало известно о разрабатываемой стратегии по борьбе с ВИЧ в России

27.03 / Италия не готова подписать проект итогового документа саммита Евросоюза

26.03 / Си Цзиньпин призвал скорее провести совещание министров здравоохранения G20

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска