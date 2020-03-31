Brenthon презентовала новый логотип для Kia

31.03.2020, 12:33, Новости дня

Корейский бренд Brenthon известен благодаря профессиональной деятельности по выпуску и разработке логотипов и знаков.

Вместе с тем южнокорейская марка Kia еще давно анонсировала смену значка, тогда как первым получил данную особенность обновленный кроссовер Sorento. Официальная премьера автомобиля состоялась несколько дней назад, тогда как специалисты уделили особое внимание именно логотипу, выполненному в темных тонах и с применением хромированных элементов.

Покупателям понадобится дополнительно заплатить за то, чтобы в их автомобиле применили уникальную особенность, не используемую в остальных модификациях машин южнокорейской марки. Уже до конца года данная модель поступит в свободную продажу.