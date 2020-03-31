Стартовала сборка недорогой “копии” Nissan X-Trail

31.03.2020, 12:33, Новости дня

Компании Nissan и Dongfeng объявили о начале работы по выпуску нового кроссовера Venucia.

В частности, с учетом полученных обновлений разработчики посчитали разумным назвать данный автомобиль Venucia Star. Уже через месяц первые экземпляры кроссовера поступят в свободнуб продажу. Кроме того, инженеры применили в автомобиле платформу VSA-L, которая предполагает возможность продаж машин с двигателями внутреннего сгорания.

В салоне установили современную приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийного комплекса на 15,6 дюймов с расширенными функциями. Кроме того, под капотом гибридную силовую установку с мотором на 1,5 литра и электроагрегатом на 190 л.с. мощности. Остальные детали о готовящейся новинке пока скрыты производителем.